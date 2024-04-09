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Шеф Пентагона назвал украинские атаки на российские НПЗ угрозой мировой энергетике

Шеф Пентагона назвал украинские атаки на российские НПЗ угрозой мировой энергетике

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате во вторник, 9 апреля, заявил, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) несут угрозу мировой энергетике, – сообщают СМИ.

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