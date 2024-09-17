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Ваш интеллект ниже плинтуса, если вы не пройдете этот несложный тест: найдите мяч за 33 секунды

Ваш интеллект ниже плинтуса, если вы не пройдете этот несложный тест: найдите мяч за 33 секунды

А у вас IQ вот такой вышины или вот такой нижины? Проверьтесь срочно! фото: Jagran JoshПеред вами — не фигня какая-то (чё за детский сад, картинки для малышей тут показывают), а тест из категории так называемых оптических иллюзий.

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