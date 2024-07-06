ВС РФ уничтожили две украинские пусковые установки С-300ПС

Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение последних суток уничтожили две пусковые установки украинских систем противовоздушной обороны С-300ПС и стоянку дронов Bayraktar, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
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