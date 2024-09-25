Yandex Cloud за два года инвестирует в развитие платформы 42 млрд рублей

Облачная платформа Yandex Cloud намерена значительно увеличить инвестиции в свои продукты. В 2025-2026 годах на развитие уже существующих и создание новых сервисов и технологий «Яндекс» выделит 42 млрд рублей -- почти вдвое больше, чем за предыдущие два года, когда траты составили 22 млрд рублей .