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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Yandex Cloud за два года инвестирует в развитие платформы 42 млрд рублей

Yandex Cloud за два года инвестирует в развитие платформы 42 млрд рублей

Облачная платформа Yandex Cloud намерена значительно увеличить инвестиции в свои продукты. В 2025-2026 годах на развитие уже существующих и создание новых сервисов и технологий «Яндекс» выделит 42 млрд рублей -- почти вдвое больше, чем за предыдущие два года, когда траты составили 22 млрд рублей .

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