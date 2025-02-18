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Хроника унижения Зеленского. "Нам отдали Украину". Военный эксперт указал на нюансы

Хроника унижения Зеленского. "Нам отдали Украину". Военный эксперт указал на нюансы

Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко обратил внимание на то, как Трамп публично унижает Зеленского.

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