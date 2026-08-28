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Газета.ру

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Rockstar опубликовала на Netflix 26 минут геймплея GTA VI

Rockstar опубликовала на Netflix 26 минут геймплея GTA VI

Rockstar Games показала около 26 минут игрового процесса Grand Theft Auto VI. Трансляция состоялась 27 августа в 22:00 по московскому времени на Netflix и стала первой подобной коллаборацией сервиса с игровой индустрией.

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