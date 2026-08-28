Rockstar опубликовала на Netflix 26 минут геймплея GTA VI

Rockstar Games показала около 26 минут игрового процесса Grand Theft Auto VI. Трансляция состоялась 27 августа в 22:00 по московскому времени на Netflix и стала первой подобной коллаборацией сервиса с игровой индустрией.
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