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Гладков во время больничного проведет совещание о готовности ограничения въезда

Гладков во время больничного проведет совещание о готовности ограничения въезда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время своего больничного намерен провести 20 июля совещание, на котором будет обсуждаться готовность к введению ограничений доступа в 14 населенных пунктов региона.

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