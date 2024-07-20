Гладков во время больничного проведет совещание о готовности ограничения въезда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время своего больничного намерен провести 20 июля совещание, на котором будет обсуждаться готовность к введению ограничений доступа в 14 населенных пунктов региона.
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