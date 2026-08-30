«Дорожу доверием»: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравила главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. В день 72-летия российский лидер пожелал главе Белоруссии здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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