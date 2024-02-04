В Европарламенте провалилось предложение по непризнанию результатов президентских выборов в России

Антироссийские инициативы в Европе становятся все абсурднее и все менее существенными. На фоне исчерпания санкционного ресурса, своеобразным «творчеством» на этой ниве продолжают заниматься представители Прибалтики, которые, как кажется, видят своей исторической миссией борьбу с Россией, а не служение интересам своих республик.