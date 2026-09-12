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РЕБЁНОК.РУ

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Пирог «Зебра» на сметане

Пирог «Зебра» на сметане

«Зебра» - самый известный пирог-кекс, который пекут хозяйки уже не одно десятилетие. Рецептов этого кекса существует великое множество и пропорции его приготовления тоже разные.

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