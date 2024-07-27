В Перми изменятся автобусные маршруты из-за ремонта трамвайных путей

С 26 июля до 29 июля маршруты №3, 40 и 47 будут следовать по измененным схемам.В предстоящие выходные, с 26 по 29 июля, движение трех автобусных маршрутов в Перми будет изменено в связи с ремонтом трамвайных путей в Индустриальном районе.