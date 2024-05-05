Анчелотти обошел Зидана по трофеям с «Реалом» – 12. Больше только у Муньоса – 14

Вчера «Мадрид» досрочно стал победителем Ла Лиги. Это 12-й трофей Анчелотти во главе «Реала». Теперь у Карло две победы в Ла Лиге, а также по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке Европы, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира.