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Apple разрабатывает собственные серверные чипы для систем искусственного инт...

Apple разрабатывает собственные серверные чипы для систем искусственного инт...

Apple разрабатывает собственные серверные чипы для систем искусственного интеллектаНе так давно подобная идея уже высказывалась аналитиками Bank of America, а теперь издание The Wall Street Journal сообщает, что Apple занимается разработкой собственных процессоров серверного назначения для использования в системах искусственного интеллекта.

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