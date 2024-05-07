Apple разрабатывает собственные серверные чипы для систем искусственного инт...

Apple разрабатывает собственные серверные чипы для систем искусственного интеллектаНе так давно подобная идея уже высказывалась аналитиками Bank of America, а теперь издание The Wall Street Journal сообщает, что Apple занимается разработкой собственных процессоров серверного назначения для использования в системах искусственного интеллекта.
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