Apple разрабатывает собственные серверные чипы для систем искусственного инт...

Apple разрабатывает собственные серверные чипы для систем искусственного интеллектаНе так давно подобная идея уже высказывалась аналитиками Bank of America, а теперь издание The Wall Street Journal сообщает, что Apple занимается разработкой собственных процессоров серверного назначения для использования в системах искусственного интеллекта.