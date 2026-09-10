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Киев 15-й день подряд под атаками. «Герани» перенаправляют под точечные удары. «Барраж-1» передал сигнал из стратосферы — Сводка с фронта 10 сентября

Киев 15-й день подряд под атаками. «Герани» перенаправляют под точечные удары. «Барраж-1» передал сигнал из стратосферы — Сводка с фронта 10 сентября

Прошедшие сутки украинские атаки концентрировались на одном участке — речь о Сочи. ВСУ активно били по курортному городу, где отдыхают тысячи мирных людей.

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