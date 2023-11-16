Китай стал главным бенефициаром роста среды на фондовых рынках АТР

Фондовые рынки АТР завершили среду сильным ростом индексов. Наиболее существенный подъем наблюдался на биржах Гонконга и Китая, благодаря вышедшей местной статистике и прибытия в США лидера страны Си Цзиньпиня.
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