Эльзинг: почему человек начинает морозиться и пропадать из отношений?

Эльзинг это термин на молодёжном сленге, обозначающий ситуацию, при которой партнер начинает «морозиться» и медленно пропадать из отношений, постепенно сводя встречи и общение к минимуму, а затем и полному прекращению.
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