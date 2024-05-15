Пенсионеров ждет индексация: выплаты повысят на 10%

В 2024 году их ждет одно из самых значительных повышений пенсий за последнее десятилетие. После успешной индексации страховых пенсий в январе, где неработающие пенсионеры получили прибавку на 7,5%, настал черед других категорий получателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии