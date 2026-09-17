Целый пакет всякого добра: пловчиху-призера ЧЕ премировали набором бытовой химии

Чемпионат Европы 2026 года по водным видам спорта прошел в августе, однако для одного из призеров достигнутые на тех соревнованиях высокие результаты «сработали» еще и сейчас - месяц спустя .
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