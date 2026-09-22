В Коми женщина поверила инвесторам и лишилась 10 млн рублей

Жительница Сыктывкара поверила приятелю с сайта знакомств, взяла кредиты под залог машины и квартиры и лишилась 10 млн рублей.
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