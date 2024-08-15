МИД: РФ не собирается запускать прямое авиасообщение с Северным Кипром

У Российской Федерации нет в планах вводить прямые авиарейсы в Северный Кипр. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.
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