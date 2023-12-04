Анастасия Ракова: более 11 тысяч москвичей посетили открытые экскурсии в Боткинскую и Инфекционную больницу №1

Познакомиться с работой флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1 смогли свыше 11 тысяч москвичей благодаря проекту открытых экскурсий .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии