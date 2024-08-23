Полпред Якушев: по итогам выборов ЕР усилит позиции в Челябинской области

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев на форуме первичных отделений ЕР региона 23 августа заявил об уверенности, что по итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» в Челябинской области укрепит свое представительство в органах власти.
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