Lancet назвал пять инфекций и вирусов, приводящих к раку

Пять известных инфекций грозят развитием рака у 2,3 млн человек ежегодно. Helicobacter pylori, ВПЧ, гепатиты B и C, вирус Эпштейна-Барр — какие виды опухолей они вызывают и как защититься вакцинацией и лечением.