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Царьград

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Сбой «Яндекса»: «Такси» и «Еда» заработали, «Пэй» ещё нет

Сбой «Яндекса»: «Такси» и «Еда» заработали, «Пэй» ещё нет

В Новосибирске после утреннего сбоя заработали «Яндекс Go» и «Яндекс Еда», однако «Яндекс Пэй» и «Яндекс Лавка» всё ещё предупреждают о возможных ошибках.

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