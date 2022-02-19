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Tesla произвела уже миллион «бисквитных» аккумуляторов для своих электромобилей

Tesla произвела уже миллион «бисквитных» аккумуляторов для своих электромобилей

Tesla анонсировала «бисквитные» аккумуляторы для электромобилей (такое название они получили по сходству с формой упаковки бисквитного печенья) в сентябре 2020 года, а сейчас компания рапортовала о выпуске миллиона таких батарей, причем еще в январе.

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