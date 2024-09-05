Рецидивиста-художника задержали за кражу велосипедов и других вещей из гаража россиян

В Подмосковье полиция задержала 31-летнего местного жителя, который проник в гараж на одном из участков в поселке Вербилки и похитил из него четыре велосипеда, две пары горнолыжных ботинок, лыжи, снегоуборочную машину и электропилу.
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