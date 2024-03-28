Почему не сработала тревога в Одессе: ночной кошмар ВСУ – Харьков, Сумы, Краматорск, Дергачи…

«Герань» атаковала Харьковскую область, удары приходятся на ТЭЦ-5, по информации источника, после ночного обстрела часть поврежденных подстанций выведены из строя на длительное время, даже после ремонта полноценно использовать их уже противник не сможет.
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