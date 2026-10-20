По данным Казгидромета, 20 октября в Алматы прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается, передает inAlmaty.
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