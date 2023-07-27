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Зеленский пригрозил проверять «до секунды» намерения своих чиновников отдохнуть

Зеленский пригрозил проверять «до секунды» намерения своих чиновников отдохнуть

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 27 июля, комментируя лишение мандата отдыхавшего на Мальдивах депутата Юрия Аристова, заявил, что чиновников нужно проверять «до секунды», – сообщают украинские СМИ.

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