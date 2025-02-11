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Царьград

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Запасы золота в русских банках упали ниже 40 тонн к концу 2024 года

Запасы золота в русских банках упали ниже 40 тонн к концу 2024 года

В конце 2024 года запасы физического золота в банках резко сократились до менее чем 40 тонн, что стало самым низким уровнем с июля 2022 года.

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