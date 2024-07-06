Министром здравоохранения Омской области назначен Дмитрий Маркелов, сообщил губернатор. До этого он возглавлял онкодиспансер и являлся депутатом горсовета.
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Министром здравоохранения Омской области назначен Дмитрий Маркелов, сообщил губернатор. До этого он возглавлял онкодиспансер и являлся депутатом горсовета.