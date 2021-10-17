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Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" огорошила заявлением вместе с мужем: "Мы приняли серьезное решение"

Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" огорошила заявлением вместе с мужем: "Мы приняли серьезное решение"

Жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилия, которая активно ведет социальные сети и показывает будни с близкими, поделилась серией кадров с мужем в новом стиле.

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