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Царьград

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Над территорией России минувшей ночью сбили одиннадцать украинских беспилотников

Над территорией России минувшей ночью сбили одиннадцать украинских беспилотников

Сегодня ночью киевский режим предпринял очередную террористическую атаку с применением дронов по территории России.

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