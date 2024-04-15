Шок на шоу «Маска» 14 апреля: Почему выгнали артиста, знакомого всем членам жюри Татьяна СергееваШоу «Маска» продолжает шокировать зрителей своими неожиданными поворотами! В последнем эпизоде, который вышел 14 апреля 2024 года, покинул проект участник, которого многие уже узнали, но не по какой-то причине члены жюри не захотели оставить его на шоу.