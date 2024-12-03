Мэрия Новосибирска сообщила, что теплоснабжение в 110 домах восстановят к вечеру

Отопление в Ленинском районе Новосибирска восстановят к 18:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города со ссылкой на слова начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Зайкова, передает РБК.