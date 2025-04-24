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Рожков рассказал, что рекорд Овечкина вдохновил российских паралимпийцев

Рожков рассказал, что рекорд Овечкина вдохновил российских паралимпийцев

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что достижение Александра Овечкина по числу шайб, заброшенных в матчах регулярного сезона НХЛ, стало источником вдохновения для российских паралимпийцев.

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