Рожков рассказал, что рекорд Овечкина вдохновил российских паралимпийцев

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что достижение Александра Овечкина по числу шайб, заброшенных в матчах регулярного сезона НХЛ, стало источником вдохновения для российских паралимпийцев.
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