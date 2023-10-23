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Скрытые патрули ДПС за 5 дней выявили 384 нарушителя, выехавших на встречную полосу

Скрытые патрули ДПС за 5 дней выявили 384 нарушителя, выехавших на встречную полосу

﻿﻿За 5 дней секретными патрулями ГИБДД выявлено 384 нарушителя, выехавших на встречную полосу. В связи с увеличением количества аварий, вызванных выездом на встречную полосу движения, Госавтоинспекцией Ставропольского края с 17 по 21 октября 2023 года проведена профилактическая операция «Встречная полоса движения».

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