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Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года

Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года

Финальный поединок мужского разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сражаются россиянин Даниил Медведев и представитель Италии Янник Синнер, стал самым молодым на турнире с 2012 года.

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