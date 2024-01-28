Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года

Финальный поединок мужского разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сражаются россиянин Даниил Медведев и представитель Италии Янник Синнер, стал самым молодым на турнире с 2012 года.
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