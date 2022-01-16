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Шесть иранских спортсменов примут участие в зимних Паралимпийских играх

Шесть иранских спортсменов примут участие в зимних Паралимпийских играх

15 января глава иранской Федерации ветеранов и инвалидов заявил, что четыре квоты Ирана на участие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года являются фиксированными, при этом в ближайшем будущем страна получит ещё две квоты.

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