Шесть иранских спортсменов примут участие в зимних Паралимпийских играх

15 января глава иранской Федерации ветеранов и инвалидов заявил, что четыре квоты Ирана на участие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года являются фиксированными, при этом в ближайшем будущем страна получит ещё две квоты.