Российскому бойцу успешно пересадили кость из ноги в руку в военном госпитале

В Минобороны России рассказали об уникальной операции, которую провели в филиале военного госпиталя Московского военного округа в Рязани — там российскому бойцу успешно пересадили фрагмент из малоберцовой кости ноги в лучевую кость руки для сохранения функциональности верхней конечности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии