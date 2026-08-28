RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Российскому бойцу успешно пересадили кость из ноги в руку в военном госпитале

Российскому бойцу успешно пересадили кость из ноги в руку в военном госпитале

В Минобороны России рассказали об уникальной операции, которую провели в филиале военного госпиталя Московского военного округа в Рязани — там российскому бойцу успешно пересадили фрагмент из малоберцовой кости ноги в лучевую кость руки для сохранения функциональности верхней конечности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии