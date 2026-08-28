Российскому бойцу успешно пересадили кость из ноги в руку в военном госпитале

В Минобороны России рассказали об уникальной операции, которую провели в филиале военного госпиталя Московского военного округа в Рязани — там российскому бойцу успешно пересадили фрагмент из малоберцовой кости ноги в лучевую кость руки для сохранения функциональности верхней конечности.