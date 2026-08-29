Раскрыты новые «масштабные» планы Мерца против России

Германия готовит «масштабные» меры против России из-за инцидента с дроном в Лейпциге, пишет Politico.
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