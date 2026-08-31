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Путин выразил готовность Москвы работать над продлением безвизового режима с КНР

Путин выразил готовность Москвы работать над продлением безвизового режима с КНР

Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке — в числе обсуждаемых тем перспектива перевода безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу.

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