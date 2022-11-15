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За сутки ковид унес жизни трех южноуральцев

За сутки ковид унес жизни трех южноуральцев

Хотя заболеваемость невысокая, смерти фиксируются каждый день. В большинстве регионов России показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией неуклонно снижается.

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