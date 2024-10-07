Жители ЖК на севере Петербурга третий месяц жалуются на бордель в квартире

Жители комплекса «Новое Созвездие» в Приморском районе на протяжении нескольких лет борются с обитателями одной конкретной квартиры, в которой на, по словам горожан, происходит, кажется, настоящий бедлам.
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