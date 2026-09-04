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Дроны «Ковер» и «Монохром» для Су-57 впервые покажут в Египте

Дроны «Ковер» и «Монохром» для Су-57 впервые покажут в Египте

«Рособоронэкспорт» сообщил, что на международной авиавыставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте впервые покажут новейшие беспилотные платформы С-71М и С-71К, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57.

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