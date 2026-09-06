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Мировое обозрение

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США потопили суда, связанные с эквадорским наркокартелем

США потопили суда, связанные с эквадорским наркокартелем

Южное командование Вооруженных сил США отчиталось о морской операции в восточной части Тихого океана, в ходе которой была уничтожена группа судов, связанных с эквадорским наркокартелем «Лос-Чонерос».

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