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Царьград

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Трамп сильно изменился. Таким его не видели очень давно

Трамп сильно изменился. Таким его не видели очень давно

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился на публике с заметно потемневшими волосами. Привычный золотисто-блондовый цвет сменился оттенком, который на фотографиях выглядит почти русым или каштановым.

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