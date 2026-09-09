«Николаев-2», «Электротехника», «АТП ЮТК» - Минобороны назвало цели ударов

Ночью Россия вновь нанесла серию мощных ударов по украинским объектам, которые используются в интересах ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Об основных причи...
- Миллионы дронов и...
- Трамп поставил то...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым