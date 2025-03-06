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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Имя мастера воздушного тарана Бориса Ковзана в Бобруйске носят улица и школа.

Имя мастера воздушного тарана Бориса Ковзана в Бобруйске носят улица и школа.

Равнение на лучшегоУзнали, какой наказ оставил молодым Герой Советского Союза Борис Ковзан, побывав в средней школе № 1 БобруйскаОн стал единственным в мире летчиком-истребителем, который в годы Великой Отечественной войны четырежды таранил вражеские самолеты и - это действительно чудо! - остался в живых.

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