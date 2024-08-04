МИД: за остановкой транзита нефти из России в Европу стоят США

Вашингтону нужна зависимость ЕС от своих энергоресурсов, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рекомендацию ЕС Киеву приостановить транзит российской нефти.
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